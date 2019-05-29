Саакашвілі прилетів у Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прилетів у київський аеропорт "Бориспіль", передає кореспондент УНН.
Так, екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі рейсом з Варшави прилетів в київський аеропорт "Бориспіль".
Його зустріла велика кількість журналістів як українських, так і міжнародних, які очікували на нього ще з третьої години дня. Серед представників ЗМІ також присутні грузинські телеканали.
Прихильники Саакашвілі зустріли його з плакатами, квітами та короваєм. Також у руках людей можна помітити банер, що символізує дружбу Грузії та України.
Як повідомляв УНН, на парковці аеропорту стоїть авто, яке має зустріти Саакашвілі, з прапором, на якому зображений Володимир Зеленський.
Крім того, на авто закріплені прапори з зображенням самого Саакашвілі – на пасажирських дверцятах та багажнику наклеєні його фото.
Нагадаємо, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.
Додамо, що стосовно Саакашвілі діяла заборона в’їзду в Україну до 2021 року. У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017 року.