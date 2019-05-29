Авто, прапори та портрет Зеленського: як у "Борисполі" зустрічають Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На парковці аеропорту "Бориспіль", де очікують прибуття Міхеіла Саакашвілі, стоїть автомобіль з прапором із зображенням Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.
На парковці стоїть Тойота Лендкрузер, яка має зустрічати екс-презедента Грузії Міхаїла Саакашвілі із прапором, на якому зображений Володимир Зеленський. Крім того на авто закріплені прапори з зображенням самого Саакашвілі, та на пасажирських дверцятах, та багажнику наклеєні його фото.
Тим часом у “Борисполі” зібралися люди з прапорами та символікою політичної партії Саакашвілі “Рух нових сил”.
Зазначимо, що літак екс-презедента має приземлитися о 17:28 у аеропорту "Бориспіль".
Як повідомляв УНН, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.
Раніше УНН повідомляв, що Міхеіл Саакашвілі вирішив повернутися в Україну вже у найближчі дні.
Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну адже вважає Київ та Одесу своїм другим домом. Він також заявив, що хоче поновити українське громадянство. Його адвокат вже передав відповідне звернення до Адміністрації Президента України.
Додамо, що стосовно Саакашвілі діяла заборона в’їзду в Україну до 2021 року.
У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі, як особу, яка незаконно прибула з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.