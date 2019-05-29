Авто, флаги и портрет Зеленского: как в "Борисполе" встречают Саакашвили

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27662 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49286 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66136 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117694 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110396 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136907 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144488 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130055 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Авто, флаги и портрет Зеленского: как в "Борисполе" встречают Саакашвили

Авто, флаги и портрет Зеленского: как в "Борисполе" встречают Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 29633 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. На парковке аэропорта "Борисполь", где ожидают Михеила Саакашвили, стоит автомобиль с флагом с изображением Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

На парковке стоит Тойота Лендкрузер, которая должна встречать экс-Презедента Грузии Михаила Саакашвили с флагом, на котором изображен Владимир Зеленский. Кроме того, на авто закреплены флаги с изображением самого Саакашвили, и на пассажирских дверях, и багажнике наклеенные его фото.

Между тем в "Борисполе" собрались люди с флагами и символикой политической партии Саакашвили "Движение новых сил".

Отметим, что самолет экс-презедента должен приземлиться в 17:28 в аэропорту "Борисполь".

Как сообщал УНН, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Ранее УНН сообщал, что Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни.

Напомним, Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию Президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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