Саакашвілі про повернення: прибув будувати нову Україну

"Я повернувся в Україну, яку люблю. Приїхав сюди не комусь мстити, карати когось чи щось руйнувати, це не мій стиль. Я повернувся сюди будувати. Те, що не дали мені зробити в Одесі, мені не дали зробити велике будівництво. Я хочу разом з мільйонами українців, з новим президентом, новою командою брати участь у будівництві нової України", - зазначив Саакашвілі.

Він додав, що якщо новій владі потрібна буде якась порада, то він готовий її надати, однак, за його словами, ніяких переговорів про якісь призначення з Зеленським він не вів.

"Я тут не заради якоїсь позиції… Я буду робити, щоб прийшло багато нових людей у політику", - сказав Саакашвілі.

Саакашвілі подякував всім, хто зустрів його та проводжав, а також Президенту України Зеленському.

"Президент Зеленський показав, що здатний на швидкі незалежні рішення, що він нікого не слухає. Те, що він прийняв це рішення, – дуже сміливий крок гідного президента", - додав Саакашвілі.

Нагадаємо, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прилетів у Київ.

Як повідомляв УНН, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.