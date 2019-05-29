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Саакашвили о возвращении: прибыл строить новую Украину

Саакашвили о возвращении: прибыл строить новую Украину

Киев  •  УНН

 • 12518 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Экс-глава Одесской ОГА Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не мстить, а строить новую страну, передает корреспондент УНН.

"Я вернулся в Украину, которую люблю. Приехал сюда не кому-то мстить, наказывать кого-то или что-то разрушать, это не мой стиль. Я вернулся сюда строить. То, что не дали мне сделать в Одессе, мне не дали сделать большое строительство. Я хочу вместе с миллионами украинцев, с новым президентом, новой командой участвовать в строительстве новой Украины", - отметил Саакашвили.

Он добавил, что если новой власти нужен будет какой-то совет, то он готов его предоставить, однако, по его словам, никаких переговоров о каких-то назначениях с Зеленским он не вел.

"Я здесь не ради какой-то позиции ... Я буду делать, чтобы пришло много новых людей в политику", - сказал Саакашвили.

Саакашвили поблагодарил всех, кто встретил его и провожал, а также Президенту Украины Зеленскому.

"Президент Зеленский показал, что способен на быстрые независимые решения, он никого не слушает. То, что он принял это решение, - очень смелый шаг достойного президента", - добавил Саакашвили.

Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили прилетел в Киев.

Как сообщал УНН, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

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