Саакашвілі заявив, що не хоче брати участь у виборах до ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що не хоче брати участь у парламентських виборах. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"У мене немає бажання брати участь у парламентських виборах", - відповів Саакашвілі на питання, чи має він намір брати участь у парламентських виборах.
Саакашвілі зазначив, що, натомість, буде сприяти приходу нових людей до влади, давати поради та консультувати.
Нагадаємо, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що повернувся в Україну не мстити, а будувати нову країну.
Як повідомляв УНН, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прилетів у Київ.
Раніше Президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.