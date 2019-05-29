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Саакашвілі заявив, що не хоче брати участь у виборах до ВР

Саакашвілі заявив, що не хоче брати участь у виборах до ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що не хоче брати участь у парламентських виборах. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"У мене немає бажання брати участь у парламентських виборах", - відповів Саакашвілі на питання, чи має він намір брати участь у парламентських виборах.

Саакашвілі зазначив, що, натомість, буде сприяти приходу нових людей до влади, давати поради та консультувати.

Нагадаємо, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що повернувся в Україну не мстити, а будувати нову країну

Як повідомляв УНН, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прилетів у Київ

Раніше Президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

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