С временно оккупированных территорий удалось вернуть еще шесть детей

На подконтрольную Украине территорию вернули 6 украинских детей с временно оккупированной Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

На Родину удалось вернуть 6 украинских детей из ВОТ. Семьи с детьми из Запорожской и Херсонской областей сейчас в безопасности, которой очень не хватало - написал Омбудсман в Telegram.

По словам родителей, их детей заставляли посещать российскую школу и отмечать российские праздники, давили, чтобы граждане Украины получили документы российского образца. Кроме того, в семьи в помещение врывались вооруженные россияне, которые осуществляли безосновательные обыски, указал Лубинец.

Омбудсман напомнил, что если ваш ребенок пропал, и вы как законный его представитель не знаете его местонахождения - обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102. Если же Вы убеждены, что ребенка депортировали на рф, или он находится на ВОТ, то кроме полиции стоит сообщить и Офис Омбудсмена.

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