Ситуация на Луганщине: оккупанты отправили детей из Кадиевки в военный лагерь, вблизи прифронтовых сел враг применил более 100 дронов

Враг применил вблизи прифронтовых сел Луганской области более 100 беспилотников. Оккупанты отправили детей из Кадиевки в оборонно-спортивный лагерь. В так называемой "лнр" собираются ввести гибридную почту, которая должна заменить электронную. Об этом говорится в сводке Луганской ОВА, передает УНН.

Детали

По данным ОВА, за прошедшие сутки боевые столкновения произошли вблизи Стельмаховки, Андреевки, Невского и Макеевки.

"Чаще всего оккупанты задействовали БпЛА возле Макеевки. Там зафиксирована работа 63 беспилотников. В районе Невского - еще 45. По этим населенным пунктам россияне вели огонь из артиллерийских установок различных типов. По Макеевке нанесли удар из реактивной системы залпового огня", - заявил глава Луганщины Артем Лысогор.

Также в ОВА рассказали, что одиннадцать юношей и девушек из оккупированной Кадиевки привезли в российский оборонно-спортивный лагерь "Авангард". Отмечается, что это уже третья группа украинских детей, которых в этом году захватчики отправили туда на военную подготовку.

В течение трех недель школьники будут проходить обучение по военной тактике, овладевать стрелковым оружием, посещать пропагандистские лекции.

Кроме того, в сводке сообщается, что в так называемой "лнр" собираются ввести гибридную почту. Она должна заменить электронную. Воспользоваться ею можно будет в отделениях связи. Идею цифрового упадка реализует оккупационное "министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций". Операторы будут принимать документы в электронном виде или сканировать бумажные. На базе отделения другого населенного пункта их будут печатать и доставлять адресату.

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