С сентября реформу старшей школы будут пилотировать 150 лицеев - Минобразования

Министерство образования и науки Украины утвердило 150 лицеев, которые будут участвовать во втором этапе пилотирования реформы старшей профильной школы с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба МОН, пишет УНН.

Среди участников пилота представлены различные типы учреждений: городские и сельские лицеи, учреждения с очной, смешанной и дистанционной формами обучения, с разным количеством учащихся на параллели (от 46 и до более 250), единственные учреждения на общину и учреждения с пансионом. К пилотированию присоединились будущие лицеи из горных и прифронтовых общин, а также учреждения с обучением на языках национальных меньшинств - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники пилота одними из первых в Украине предоставят учащимся возможность выбирать направление обучения, которое им интересно и соответствует желаемой будущей профессии, а также будут внедрять новые программы для обязательных и выборочных предметов и курсов.

В ведомстве рассказали, что участие в пилотировании предусматривает усиление профориентации, в частности, в учреждениях будет введена должность карьерного образовательного советника, который будет помогать учащимся определяться с профилем обучения, выборочными предметами и планами на будущее.

Минобразования напомнило, что для поддержки учреждений в 2026 году правительство выделило 1,2 млрд грн субвенции на оснащение пилотных лицеев.

С 1 сентября 2025 года начался первый этап пилотирования реформы старшей школы: 30 лицеев из 19 областей уже внедряют модель выбора учащимися профилей и предметов.

За границей верифицировали 85 украинских образовательных центров в 29 странах - МОН