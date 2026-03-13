З вересня реформу старшої школи пілотуватимуть 150 ліцеїв - Міносвіти
Київ • УНН
Міносвіти затвердило перелік закладів для другого етапу реформи з 2026 року. Учні зможуть обирати профілі навчання, а уряд виділив 1,2 млрд грн субвенції.
Міністерство освіти і науки України затвердило 150 ліцеїв, які братимуть участь у другому етапі пілотування реформи старшої профільної школи з 1 вересня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба МОН, пише УНН.
Серед учасників пілоту представлено різні типи закладів: міські та сільські ліцеї, заклади з очною, змішаною та дистанційною формами навчання, з різною кількістю учнів на паралелі (від 46 і до понад 250), єдині заклади на громаду та заклади з пансіоном. До пілотування долучилися майбутні ліцеї з гірських і прифронтових громад, а також заклади з навчанням мовами національних меншин
Зазначається, що учасники пілоту одними з перших в Україні нададуть учням можливість обирати напрям навчання, який їм цікавий та відповідає бажаній майбутній професії, а також впроваджуватимуть нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів та курсів.
У відомстві розповіли, що участь у пілотуванні передбачає посилення профорієнтації, зокрема, в закладах буде запроваджена посада карʼєрного освітнього радника, який допомагатиме учням визначатися з профілем навчання, вибірковими предметами та планами на майбутнє.
Міносвіти нагадало, що для підтримки закладів у 2026 році уряд виділив 1,2 млрд грн субвенції на оснащення пілотних ліцеїв.
Додатково
З 1 вересня 2025 року розпочався перший етап пілотування реформи старшої школи: 30 ліцеїв із 19 областей уже впроваджують модель вибору учнями профілів і предметів.
