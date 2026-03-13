Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
33%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Денис Шмигаль
Олексій Білошицький
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Франція
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Реклама
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

З вересня реформу старшої школи пілотуватимуть 150 ліцеїв - Міносвіти

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Міносвіти затвердило перелік закладів для другого етапу реформи з 2026 року. Учні зможуть обирати профілі навчання, а уряд виділив 1,2 млрд грн субвенції.

З вересня реформу старшої школи пілотуватимуть 150 ліцеїв - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України затвердило 150 ліцеїв, які братимуть участь у другому етапі пілотування реформи старшої профільної школи з 1 вересня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба МОН, пише УНН.

Серед учасників пілоту представлено різні типи закладів: міські та сільські ліцеї, заклади з очною, змішаною та дистанційною формами навчання, з різною кількістю учнів на паралелі (від 46 і до понад 250), єдині заклади на громаду та заклади з пансіоном. До пілотування долучилися майбутні ліцеї з гірських і прифронтових громад, а також заклади з навчанням мовами національних меншин

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники пілоту одними з перших в Україні нададуть учням можливість обирати напрям навчання, який їм цікавий та відповідає бажаній майбутній професії, а також впроваджуватимуть нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів та курсів.

У відомстві розповіли, що участь у пілотуванні передбачає посилення профорієнтації, зокрема, в закладах буде запроваджена посада карʼєрного освітнього радника, який допомагатиме учням визначатися з профілем навчання, вибірковими предметами та планами на майбутнє.

Міносвіти нагадало, що для підтримки закладів у 2026 році уряд виділив 1,2 млрд грн субвенції на оснащення пілотних ліцеїв.

Додатково

З 1 вересня 2025 року розпочався перший етап пілотування реформи старшої школи: 30 ліцеїв із 19 областей уже впроваджують модель вибору учнями профілів і предметів. 

За кордоном верифікували 85 українських освітніх осередків у 29 країнах - МОН12.03.26, 08:59 • 3088 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоОсвіта
Село
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міністерство освіти і науки України
Україна