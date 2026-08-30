С начала войны рф против Украины жертвами насильственных исчезновений стали почти 10 тысяч человек - МИД
Киев • УНН
С 2014 года как минимум 9796 человек стали жертвами насильственных исчезновений в результате войны рф против Украины. Реальное количество может быть больше.
По подсчётам правозащитников, как минимум 9 796 человек стали жертвами насильственных исчезновений в результате войны рф против Украины с 2014 года. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.
Как минимум 9796 человек стали жертвами насильственных исчезновений в результате войны россии против Украины с 2014 года — по подсчётам правозащитников
Однако реальное количество пострадавших может быть значительно больше, поскольку россия скрывает информацию о пропавших, и далеко не все случаи удаётся зафиксировать и задокументировать.
За этими цифрами — конкретные люди. Это тысячи людей, судьба и местонахождение которых остаются неизвестными, и тысячи семей, которые ждут хоть какой-то информации
Насильственное исчезновение происходит, когда представитель государства или лица, действующие с его разрешения, при его поддержке или с его молчаливого согласия, лишают человека свободы, а затем отказываются признавать факт его задержания или сообщать, что с ним произошло и где он находится.
Так человек оказывается вне защиты закона, а его близкие могут месяцами или годами оставаться в неведении.
В Международный день жертв насильственных исчезновений мы напоминаем о людях, пострадавших от этого преступления. Люди — не цифры. Каждый случай должен быть расследован. Каждый человек должен быть найден. Международное сообщество должно сделать всё, чтобы привлечь Россию к ответственности за насильственные исчезновения и другие преступления, совершённые во время её войны против Украины
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