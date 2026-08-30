Від початку війни рф проти України жертвами насильницьких зникнень стали майже 10 тисяч людей - МЗС

За підрахунками правозахисників, щонайменше 9 796 людей стали жертвами насильницьких зникнень внаслідок війни рф проти України з 2014 року.Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Проте реальна кількість постраждалих може бути значно більшою, адже росія приховує інформацію про зниклих, і далеко не всі випадки вдається зафіксувати та задокументувати.

За цими цифрами – конкретні люди. Це тисячі людей, доля та місцеперебування яких залишаються невідомими, і тисячі родин, які чекають на бодай якусь інформацію

Насильницьке зникнення відбувається, коли представник держави або особи, які діють з її дозволу, підтримки чи мовчазної згоди, позбавляють людину волі, а потім відмовляються визнавати факт її затримання або повідомляти, що з нею сталося і де вона перебуває.

Так людина опиняється поза захистом закону, а її близькі можуть місяцями або роками залишатися в невідомості.

У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми нагадуємо про людей, які постраждали від цього злочину. Люди – не цифри. Кожен випадок має бути розслідуваний. Кожна людина має бути знайдена. Міжнародна спільнота має робити все, щоб притягнути до відповідальності Росію за насильницькі зникнення та інші злочини, вчинені під час її війни проти України