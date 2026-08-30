Від початку війни рф проти України жертвами насильницьких зникнень стали майже 10 тисяч людей - МЗС

$44.5451.86
ukenru
12:11 • 12057 перегляди
росія посилює "сіру" війну проти Європи - WSJ
10:49 • 19955 перегляди
росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"Video
Ексклюзив
30 серпня, 08:01 • 24879 перегляди
Початок вересня може бути напруженим: астролог назвала ключові дати для України
30 серпня, 07:01 • 23816 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували аеродроми та НПЗ в росії
30 серпня, 04:44 • 28899 перегляди
Глава ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського і путіна для припинення війни – Axios
30 серпня, 03:46 • 26950 перегляди
"Якщо Україна програє - програємо і ми": президент Фінляндії наголосив на важливості підтримки Києва
30 серпня, 02:16 • 24290 перегляди
путін порівняв війну проти України з косатками, які нападають на білих ведмедів
30 серпня, 00:14 • 20931 перегляди
У Києві після нічної атаки постраждали щонайменше 3 людини, є влучання у кількох районахPhoto
29 серпня, 23:16 • 19290 перегляди
Бельгія знову відмовилася підтримати використання заморожених активів рф для допомоги Україні
29 серпня, 22:35 • 16358 перегляди
ВМС Туреччини та сили Сомалі звільнили захоплене піратами судно, 14 нападників ліквідовано
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+23°
0м/с
67%
749мм
Популярнi новини
Пошуки 56 українців після повені в Непалі не закінчені - МЗС30 серпня, 08:45 • 8400 перегляди
росія готує удари за межами України, під загрозою - британські компанії - Daily Mail30 серпня, 09:26 • 6832 перегляди
рф ударила "Іскандером" по пам'ятному забігу на Харківщині: загинули троє людей10:31 • 5934 перегляди
рф атакувала продовольчі склади на Одещині та Миколаївщині: є пораненіPhotoVideo11:16 • 4092 перегляди
Атака рф на Київ - пошкоджено бізнес-центрVideo12:45 • 8336 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 94642 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 94301 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 77801 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 76436 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 74119 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Олег Крот
Нікол Пашинян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 30309 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 29882 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 48458 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto28 серпня, 22:05 • 47817 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 100958 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Bild
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Соціальна мережа

Від початку війни рф проти України жертвами насильницьких зникнень стали майже 10 тисяч людей - МЗС

Київ • УНН

 • 436 перегляди

Від 2014 року щонайменше 9796 людей стали жертвами насильницьких зникнень унаслідок війни рф проти України. Реальна кількість може бути більшою.

Від початку війни рф проти України жертвами насильницьких зникнень стали майже 10 тисяч людей - МЗС

За підрахунками правозахисників, щонайменше 9 796 людей стали жертвами насильницьких зникнень внаслідок війни рф проти України з 2014 року.Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Щонайменше 9796 людей стали жертвами насильницьких зникнень внаслідок війни Росії проти України з 2014 року – за підрахунками правозахисників

- йдеться у повідомленні.

Проте реальна кількість постраждалих може бути значно більшою, адже росія приховує інформацію про зниклих, і далеко не всі випадки вдається зафіксувати та задокументувати.

За цими цифрами – конкретні люди. Це тисячі людей, доля та місцеперебування яких залишаються невідомими, і тисячі родин, які чекають на бодай якусь інформацію

- зауважили у МЗС.

Насильницьке зникнення відбувається, коли представник держави або особи, які діють з її дозволу, підтримки чи мовчазної згоди, позбавляють людину волі, а потім відмовляються визнавати факт її затримання або повідомляти, що з нею сталося і де вона перебуває.

Так людина опиняється поза захистом закону, а її близькі можуть місяцями або роками залишатися в невідомості.

У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми нагадуємо про людей, які постраждали від цього злочину. Люди – не цифри. Кожен випадок має бути розслідуваний. Кожна людина має бути знайдена. Міжнародна спільнота має робити все, щоб притягнути до відповідальності Росію за насильницькі зникнення та інші злочини, вчинені під час її війни проти України

- підкреслили у МЗС.

Зеленський повідомив про спеціальний етап обміну через білорусь - повернулися 10 воїнів, які вважалися зниклими безвісти24.08.26, 14:22 • 24538 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Україна