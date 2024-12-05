С начала войны на неоккупированных территориях подорвалось более 1000 тыс. гражданских на российских минах
Киев • УНН
С начала полномасштабного вторжения 1083 мирных жителей подорвались на российских противопехотных минах, 333 из них погибли. Наиболее загрязненными являются Харьковская, Херсонская и Николаевская области.
С начала широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года на неоккупированных территориях более 1000 человек подорвались на российских противопехотных минах. Об этом сообщает Министерство обороны, передает УНН.
С начала широкомасштабного вторжения на оккупированных территориях 1 083 мирных жителя подорвались на российских противопехотных минах. Из них 333 погибли и 750 получили ранения. Наиболее загрязненными освобожденными территориями остаются Харьковская, Херсонская и Николаевская области,
Детали
Также отмечается, что в 2024 году 35 тыс. кв. км территории Украины были отмечены как не содержащие доказательств наличия рисков взрывоопасных веществ, что позволило уменьшить площадь потенциально загрязненных территорий с 174 тыс. до 139 тыс. кв. км.
Напомним
Правительство работает на воплощением комплексного подхода в гуманитарном разминировании. Почти 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли уже вернули в эксплуатацию. Над разминированием в Украине работает более 4 тыс. саперов.