С начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение: где больше всего
Киев • УНН
Украинские военные сдерживают наступление врага на разных направлениях фронта.
Украинские военные продолжают держать оборону и останавливать наступательные действия врага. С начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение. Наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Курщине, где наши защитники отбили 31 атаку, сообщает УНН по информации Генерального штаба ВСУ.
Детали по направлениям
Курщина: Враг совершил 31 атаку, два боестолкновения продолжаются. Кроме этого, нанесен один ракетный удар, девять авиаударов и осуществлено 198 артиллерийских обстрелов.
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Времовское направление: Произошло 12 атак в районах Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара. Пять боестолкновений продолжаются.
Покровское направление: Зафиксировано 17 атак. Бои шли вблизи Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки и Нововасильевки. Сейчас продолжается семь столкновений.
Кураховское направление: Произошло 11 атак вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово. Три боестолкновения продолжаются.
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Лиманское направление: Агрессор атаковал шесть раз в районах Новосергиевки, Твердохлебово, Копанок, Макеевки и Ивановки.
Краматорское направление: Отражено девять атак в районах Часового Яра, Ступочек и Предтечино. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
Торецкое направление: Зафиксировано пять атак в районе Торецка и Щербиновки. Один бой продолжается.
Купянское направление: Три попытки врага продвинуться к нашим позициям вблизи Колесниковки, Загрызово и Новой Кругляковки.
Ореховское направление: Состоялось одно боестолкновение вблизи Новоандреевки, успеха враг не имел.
Приднепровское направление: Украинские защитники отбили одну атаку.
На Харьковском, Гуляйпольском и Северском направлениях враг активных действий не проводил.
Украинские войска продолжают истощать врага на всех направлениях.