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З початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення: де найбільше

Київ • УНН

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Українські військові стримують наступ ворога на різних напрямках фронту.

Українські військові продовжують тримати оборону та зупиняти наступальні дії ворога. З початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Найбільша активність окупантів зафіксована на Курщині, де наші захисники відбили 31 атаку, повідомляє УНН за інформацією Генерального штабу ЗСУ. 

Деталі за напрямками

Курщина: Ворог здійснив 31 атаку, два боєзіткнення тривають. Крім цього, завдано одного ракетного удару, дев’яти авіаударів та здійснено 198 артилерійських обстрілів. 

З початку операції в Курській області рф втратила понад 38 тис. військових - Сирський01.01.25, 16:59 • 54940 переглядiв

Времівський напрямок: Відбулося 12 атак у районах Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара. П’ять боєзіткнень тривають. 

Покровський напрямок: Зафіксовано 17 атак. Бої точилися поблизу Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки та Нововасилівки. Наразі триває сім зіткнень. 

Курахівський напрямок: Відбулося 11 атак поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового. Три боєзіткнення тривають. 

Штурмові дії в міській забудові Курахового: противник намагається прорвати оборону30.12.24, 10:16 • 31636 переглядiв

Лиманський напрямок: Агресор атакував шість разів у районах Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки та Іванівки. 

Краматорський напрямок: Відбито дев’ять атак у районах Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. Одне боєзіткнення досі триває. 

Торецький напрямок: Зафіксовано п’ять атак у районі Торецька та Щербинівки. Один бій триває. 

Куп’янський напрямок: Три спроби ворога просунутися до наших позицій поблизу Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки. 

Оріхівський напрямок: Відбулося одне боєзіткнення поблизу Новоандріївки, успіху ворог не мав. 

Придніпровський напрямок: Українські захисники відбили одну атаку. 

На Харківському, Гуляйпільському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив. 

Українські війська продовжують виснажувати ворога на всіх напрямках.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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