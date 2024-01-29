С начала года в Украине погибло 215 человек в результате пожаров в доме - ГСЧС

Спасатели ГСЧС с начала года ликвидировали 3 513 пожаров, которые возникали в помещениях граждан. К сожалению, за почти месяц 2024 года в Украине в результате пожаров погибли 215 человек, еще 144 пострадали, сообщают в ГСЧС, пишет УНН. Детали

С начала года ликвидировано 3 513 пожаров, 67% из которых произошли в жилом секторе. Погибло 215 человек, пострадало - 144. Только в эти выходные погибло 13 человек - сообщают в ГСЧС.

Отмечается, что в 90% случаев причина пожаров - несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту В ГСЧС призывают помнить о правилах безопасного использования печей, если вы живете в частном доме.

Напомним,

В селе Торфяное, что на Киевщине в Бучанском районе, две сестры 12 и 10 лет отравились угарным газом. Детей доставили в больницу.

Вблизи Винницы спасатели ликвидировали пожар на складе одного из предприятий