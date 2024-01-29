С начала года в Украине погибло 215 человек в результате пожаров в доме - ГСЧС
С начала 2023 года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отреагировала на 3 513 пожаров в Украине, в результате которых 215 человек погибли и 144 получили травмы. Только за минувшие выходные 13 человек погибли в результате пожаров, 90% из которых произошли из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности.
ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского бизнесмена Худайнатова
Высший антикоррупционный суд принял решение частично удовлетворить иск Министерства юстиции к российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову о взыскании в доход государства части его активов на сумму более 400 миллионов гривен.
Принцессу Уэльскую выписали из больницы через две недели после операции
Принцесса Кейт вернулась домой через две недели после того, как перенесла операцию на брюшной полости в лондонской больнице. Тем временем король Чарльз остается в больнице после лечения прблемы с предстательной железой.
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: прокуратура настаивает на аресте с залогом для подозреваемых
Прокуратура просит в суде ареста с возможностью внесения залога в размере 268 миллионов гривен для каждого из четырех подозреваемых, включая бывшего чиновника Минобороны, в схеме хищения 1,5 миллиарда гривен государственных средств на закупку боеприпасов.
российскую фигуристку Валиеву лишили золотой медали и дисквалифицировали на 4 года
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех наград с 25 декабря 2021 года из-за положительного допинг-теста.
россияне создают "строительные отряды" для отправки на ВОТ
россия формирует "строительные отряды" из студентов для отправки на оккупированные украинские территории. Эти отряды будут использоваться для трудовых работ и строительства фортификационных сооружений.
Дело о геноциде: суд ООН в пятницу вынесет решение по юрисдикции
В пятницу высший суд ООН вынесет решение относительно того, имеет ли он юрисдикцию рассматривать дело, поданное Украиной.
На Прикарпатье задержали "смотрящего" за выбивание долгов - полиция
Правоохранители задержали 53-летнего "смотрящего" за выбивание долгов.
На Ривненщине эпидпорог по гриппу и ОРВИ превысил 34%: часть школ перевели на дистанционку
В Ровенской области Украины шесть школ временно перешли на дистанционное обучение из-за значительного роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.
В Украине откроют языковые курсы для военнослужащих - уполномоченный
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь объявил о планах создать курсы украинского языка для военных Вооруженных сил.