З початку року в Україні загинуло 215 людей внаслідок пожеж у помешканні - ДСНС
Київ • УНН
З початку 2023 року Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відреагувала на 3 513 пожеж в Україні, внаслідок яких 215 людей загинули та 144 отримали травми. Лише за минулі вихідні 13 людей загинули в результаті пожеж, 90% з яких сталися через недотримання елементарних правил пожежної безпеки.
Рятувальники ДСНС з початку року ліквідували 3 513 пожеж, які виникали у помешканнях громадян. На жаль, за майже місяць 2024 року в Україні внаслідок пожеж загинуло 215 людей, ще 144 постраждали, повідомляють в ДСНС, пише УНН. Деталі
З початку року ліквідовано 3 513 пожеж, 67% з яких сталися у житловому секторі. Загинуло 215 людей, постраждало - 144. Тільки цими вихідними загинуло 13 осіб
Зазначається, що у 90% випадків причина пожеж - недотримання елементарних правил пожежної безпеки у побуті В ДСНС закликають пам’ятати про правила безпечного використання пічок, якщо ви мешкаєте в приватному будинку.
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