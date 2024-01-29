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З початку року в Україні загинуло 215 людей внаслідок пожеж у помешканні - ДСНС

З початку року в Україні загинуло 215 людей внаслідок пожеж у помешканні - ДСНС

Київ • УНН

 • 26273 перегляди

З початку 2023 року Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відреагувала на 3 513 пожеж в Україні, внаслідок яких 215 людей загинули та 144 отримали травми. Лише за минулі вихідні 13 людей загинули в результаті пожеж, 90% з яких сталися через недотримання елементарних правил пожежної безпеки.

 Рятувальники ДСНС з початку року ліквідували 3 513 пожеж, які виникали у помешканнях громадян. На жаль, за майже місяць 2024 року в Україні внаслідок пожеж загинуло 215 людей, ще 144 постраждали, повідомляють в ДСНС, пише УНН. Деталі

З початку року ліквідовано 3 513 пожеж, 67% з яких сталися у житловому секторі. Загинуло 215 людей, постраждало - 144. Тільки цими вихідними загинуло 13 осіб

- повідомляють в ДСНС.

Зазначається, що у 90% випадків причина пожеж - недотримання елементарних правил пожежної безпеки у побуті В ДСНС закликають пам’ятати про правила безпечного використання пічок, якщо ви мешкаєте в приватному будинку.

Нагадаємо

У селі Торфяне, що на Київщині в Бучанському районі, двоє сестер 12 та 10 років отруїлися чадним газом. Дітей доставили до лікарні. 

Поблизу Вінниці рятувальники ліквідували пожежу на складі одного з підприємств29.01.24, 13:39 • 22899 переглядiв

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