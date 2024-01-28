На Київщині двоє сестер отруїлися чадним газом, їх госпіталізували
Київ • УНН
Дві сестри віком 12 та 10 років були госпіталізовані після отруєння чадним газом на дачі їхньої родини в Бучанському районі Київської області. У поліції повідомили, що здоров'ю сестер нічого не загрожує.
У селі Торфяне, що на Київщині в Бучанському районі, двоє сестер 12 та 10 років отруїлися чадним газом. Дітей доставили до лікарні, їх здоровʼю сестер нічого не загрожує, повідомляє поліція Київщини, передає УНН.
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Як повідомляють в поліції, вчора, 27 січня, о 9 годині, до поліції надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію двох сестер 12 та 10 років, які отруїлися чадним газом.
Правоохоронці встановили, що напередодні родина приїхала на вихідні на дачу в село Торфяне. Батьки, аби обігріти будинок, розпалили піч. Попередньо, внаслідок несправності повітропровода сталося задимлення. Дітей терміново доставили до лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом. Нині життю та здоровʼю сестер нічого не загрожує,
В поліції вкотре закликали дотримуватися всіх норм під час експлуатації пічного опалення та вчасно перевіряйте його стан.
Нагадаємо
26 січня семеро людей у чотирьох областях України отруїлися чадним газом через очевидні порушення правил поводження з газом. Рятувальники закликають українців стежити за технічним станом димових та вентиляційних каналів.