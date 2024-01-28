На Киевщине две сестры отравились угарным газом, их госпитализировали
Киев • УНН
Две сестры в возрасте 12 и 10 лет были госпитализированы после отравления угарным газом на даче их семьи в Бучанском районе Киевской области. В полиции сообщили, что здоровью сестер ничего не угрожает.
В селе Торфяное, что на Киевщине в Бучанском районе, двое сестер 12 и 10 лет отравились угарным газом. Детей доставили в больницу, их здоровью сестер ничего не угрожает, сообщает полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
Как сообщают в полиции, вчера, 27 января, в 9 часов, в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации двух сестер 12 и 10 лет, которые отравились угарным газом.
Правоохранители установили, что накануне семья приехала на выходные на дачу в село Торфяное. Родители, чтобы обогреть дом, разожгли печь. Предварительно, в результате неисправности воздуховода произошло задымление. Детей срочно доставили в больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом. Сейчас жизни и здоровью сестер ничего не угрожает,
В полиции в очередной раз призвали соблюдать все нормы при эксплуатации печного отопления и вовремя проверяйте его состояние.
Напомним
26 января семь человек в четырех областях Украины отравились угарным газом из-за очевидных нарушений правил обращения с газом. Спасатели призывают украинцев следить за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов.
На Киевщине две сестры отравились угарным газом, их госпитализировали
Две сестры в возрасте 12 и 10 лет были госпитализированы после отравления угарным газом на даче их семьи в Бучанском районе Киевской области. В полиции сообщили, что здоровью сестер ничего не угрожает.
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