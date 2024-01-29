Поблизу Вінниці рятувальники ліквідували пожежу на складі одного з підприємств
Київ • УНН
У селі Лука-Мелешківська Вінницької області сталася пожежа на складі площею 400 квадратних метрів, де зберігалися автомобільні шини, деревні пелети та предмети домашнього вжитку. Пожежа була ліквідована підрозділами ДСНС приблизно через дві години. Причина пожежі з'ясовується, постраждалих немає.
В селі Лука Мелешківська Вінницької області підрозділи ДСНС ліквідували пожежу, що зайнялась в складському приміщенні, де зберігалися автомобільні шини, дерев'яні пелети та різного роду побутові речі на території приватного підприємства. Про це повідомляє ДСНС у Вінницькій області, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють в ДСНС, сьогодні об 11:12 надійшло повідомлення про загоряння в селі Лука Мелешківська на території приватного підприємства.
З’ясувалося, що сталося займання в складському приміщенні на площі 400 кв.м.
Там зберігалися автомобільні шини, дерев'яні пелети та різного роду побутові речі. Силами підрозділів ДСНС пожежу локалізовано о 12:03, а ліквідовано о 13:06
До ліквідації загоряння залучалося 33 рятувальники та 8 одиниць спецтехніки. Причина виникнення пожежі наразі з‘ясовується фахівцями. На щастя, ніхто постраждалих у пожежі не було.
Доповнення
Раніше місцеві пабліки повідомляли, що загоряння виникло на складах, де були паливно-мастильні матеріали та гума заводу "Ковбаскофф". В коментарі УНН пресслужба ДСНС спростувала цю інформацію.
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