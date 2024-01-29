Пожежа у геріатричному пансіонаті у Львові: в ОВА назвали одну з версій причин займання
Київ • УНН
Однією з можливих причин смертельної пожежі у львівському геріатричному пансіонаті є куріння в кімнаті. Внаслідок пожежі загинув 68-річний чоловік. Влада все ще з'ясовує точну причину пожежі.
Однією з версій про причини пожежі у Львівському геріатричному пансіонаті 28 січня, внаслідок якої загинув чоловік, є куріння у кімнаті, повідомив у понеділок голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
Однією з версій, чому могла статися пожежа, є куріння у кімнаті. Точну причину займання встановлюють правоохоронці. Світла памʼять померлому
Інші люди та приміщення, з його слів, не постраждали.
"Більших масштабів надзвичайної ситуації вдалося уникнути завдяки тому, що у листопаді-грудні 2023 року у цьому закладі провели комплекс робіт з обслуговування протипожежної системи. Тоді замінили близько 300 сигнальних датчиків, які попередили про пожежу і дозволили оперативно евакуювати підопічних пансіонату", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
У Львові вчора, 28 січня, близько 19:50 зайнялася кімната на другому поверсі Львівського геріатричного пансіонату, у якій проживав та на момент загоряння перебував 68-річний чоловік. Викликали вогнеборців. Вони допомогли евакуювати 130 людей. У тому числі чоловіка зі задимленої кімнати. Дорогою до медзакладу він помер, повідомив голова ОВА.