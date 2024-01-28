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У Львові через пожежу в геріатричному пансіонаті загинув чоловік

У Львові через пожежу в геріатричному пансіонаті загинув чоловік

Київ • УНН

 • 31128 перегляди

Літній чоловік загинув під час пожежі, що спалахнула в неділю ввечері в геріатричному пансіонаті у Львові, Україна. Пожежа сталася в одній з кімнат на другому поверсі закладу, де проживало близько 200 осіб.

У геріатричному пансіонаті Львова унаслідок пожежі загинув літній чоловік. Про це повідомили у Львівській міській раді, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вогонь спалахнув у неділю увечері, 28 січня, близько 20:00 на вул. Медової Печери, 71.

Унаслідок надзвичайної ситуації постраждав один чоловік. Він отримав опіки та отруєння димом. Медики надавали йому необхідну допомогу, однак врятувати його життя не змогли.

Інцидент трапився в одній з кімнат пансіонату на другому поверсі. Обставини загорання наразі невідомі, але одна з кімнат вигоріла вщент. Станом на 20:40 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.

З геріатричного пансіонату евакуювали 200 людей, які там проживали.

У Ковелі на Волині спалахнула пожежа у 5-поверхівці, людей евакуювали28.01.24, 00:20 • 44034 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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