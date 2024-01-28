У Львові через пожежу в геріатричному пансіонаті загинув чоловік
Київ • УНН
Літній чоловік загинув під час пожежі, що спалахнула в неділю ввечері в геріатричному пансіонаті у Львові, Україна. Пожежа сталася в одній з кімнат на другому поверсі закладу, де проживало близько 200 осіб.
У геріатричному пансіонаті Львова унаслідок пожежі загинув літній чоловік. Про це повідомили у Львівській міській раді, передає УНН.
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Зазначається, що вогонь спалахнув у неділю увечері, 28 січня, близько 20:00 на вул. Медової Печери, 71.
Унаслідок надзвичайної ситуації постраждав один чоловік. Він отримав опіки та отруєння димом. Медики надавали йому необхідну допомогу, однак врятувати його життя не змогли.
Інцидент трапився в одній з кімнат пансіонату на другому поверсі. Обставини загорання наразі невідомі, але одна з кімнат вигоріла вщент. Станом на 20:40 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.
З геріатричного пансіонату евакуювали 200 людей, які там проживали.
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