Во Львове из-за пожара в гериатрическом пансионате погиб мужчина

В гериатрическом пансионате Львова в результате пожара погиб пожилой мужчина. Об этом сообщили во Львовском городском совете, передает УНН.

Детали

Отмечается, что огонь вспыхнул в воскресенье вечером, 28 января, около 20:00 на ул. Медовой Пещеры, 71.

В результате чрезвычайной ситуации пострадал один человек. Он получил ожоги и отравление дымом. Медики оказывали ему необходимую помощь, однако спасти его жизнь не смогли.

Инцидент произошел в одной из комнат пансионата на втором этаже. Обстоятельства возгорания пока неизвестны, но одна из комнат выгорела дотла. По состоянию на 20:40 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар.

Из гериатрического пансионата эвакуировали 200 человек, которые там проживали.

В Ковеле на Волыни вспыхнул пожар в 5-этажке, людей эвакуировали