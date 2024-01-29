Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания
Киев • УНН
Одной из возможных причин смертельного пожара во львовском гериатрическом пансионате является курение в комнате. В результате пожара погиб 68-летний мужчина. Власти все еще выясняют точную причину пожара.
Одной из версий о причинах пожара в Львовском гериатрическом пансионате 28 января, в результате которого погиб человек, является курение в комнате, сообщил в понедельник глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Одной из версий, почему мог произойти пожар, является курение в комнате. Точную причину возгорания устанавливают правоохранители. Светлая память умершему
Другие люди и помещения, по его словам, не пострадали.
"Больших масштабов чрезвычайной ситуации удалось избежать благодаря тому, что в ноябре-декабре 2023 года в этом заведении провели комплекс работ по обслуживанию противопожарной системы. Тогда заменили около 300 сигнальных датчиков, которые предупредили о пожаре и позволили оперативно эвакуировать подопечных пансионата", - отметил глава ОВА.
Дополнение
Во Львове вчера, 28 января, около 19:50 загорелась комната на втором этаже Львовского гериатрического пансионата, в которой проживал и на момент возгорания находился 68-летний мужчина. Вызвали пожарных. Они помогли эвакуировать 130 человек. В том числе мужчину из задымленной комнаты. По дороге в медучреждение он умер, сообщил глава ОВА.
Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: в ОВА назвали одну из версий причин возгорания
Одной из возможных причин смертельного пожара во львовском гериатрическом пансионате является курение в комнате. В результате пожара погиб 68-летний мужчина. Власти все еще выясняют точную причину пожара.
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