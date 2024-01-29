Вблизи Винницы спасатели ликвидировали пожар на складе одного из предприятий

В селе Лука Мелешковская Винницкой области подразделения ГСЧС ликвидировали пожар, который загорелся в складском помещении, где хранились автомобильные шины, деревянные пеллеты и разного рода бытовые вещи на территории частного предприятия. Об этом сообщает ГСЧС в Винницкой области, передает УНН.

Детали

Как сообщают в ГСЧС, сегодня в 11:12 поступило сообщение о возгорании в селе Лука Мелешковская на территории частного предприятия.

Выяснилось, что произошло возгорание в складском помещении на площади 400 кв.м.

Там хранились автомобильные шины, деревянные пеллеты и разного рода бытовые вещи. Силами подразделений ГСЧС пожар локализован в 12:03, а ликвидирован в 13:06 - отмечают в ГСЧС.

К ликвидации возгорания привлекалось 33 спасателя и 8 единиц спецтехники. Причина возникновения пожара пока выясняется специалистами. К счастью, никто пострадавших в пожаре не было.

Дополнение

Ранее местные паблики сообщали, что возгорание возникло на складах, где были горюче-смазочные материалы и резина завода "Ковбаскофф". В комментарии УНН пресс-служба ГСЧС опровергла эту информацию.

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