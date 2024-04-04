С начала года Украина уже внедрила более 50 стандартов НАТО - Минобороны

В течение 2024 года Украина планирует ввести около 90 стандартов НАТО, из более 50 уже принято. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что Минобороны в рамках сотрудничества с НАТО продолжает повышение эффективности Вооруженных сил Украины.

С этой целью с начала 2024 года принято более 50 военных стандартов. Речь идет, в частности, о военных стандартах по эксплуатации вооружения и военной техники, безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управления войсками и т.д - говорится в сообщении.

Также в Минобороны заявили, что в этом году было принято 2 национальных стандарта системы управления жизненным циклом ВВТ (вооружение и военная техника, - ред.).

Украина будет производить винтовки по стандартам НАТО

Кроме того, до конца 2024 года Министерство обороны планирует принять еще около 40 стандартов, рекомендованных Альянсом.

Внедрение стандартов НАТО входит в план приоритетных действий правительства на 2024 год. По пакету Целей партнерства с НАТО Украина планирует до 2025 года принять 219 стандартов, из которых уже введено 190 (из них 128 - в инициативном порядке) - отметил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Напомним

Парламент принял закон, который вводит стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных сил Украины, включая клинические протоколы и положения о догоспитальной помощи.