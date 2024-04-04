С начала года Украина уже внедрила более 50 стандартов НАТО - Минобороны

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Партнерство важно для укрепления Черноморской безопасности: Кулеба встретился с главой МИД Болгарии
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В рамках МУС есть попытки взыскать активы рф - Офис Генпрокурора
Существуют попытки вернуть активы Российской Федерации через систему Международного уголовного суда, но для компенсации ущерба, нанесенного Россией как государством, нужен специальный трибунал и суверенный фонд.
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Министр иностранных дел Украины Кулеба встретился со шведским коллегой Бильстремом, обсудил поддержку Швецией противовоздушной обороны Украины от российской агрессии.
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
В компании Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования о помощи оккупантам со строительством в Мариуполе. Журналистам советуют писать запрос или звонить завтра.
Украина и Венгрия достигли прогресса в улучшении двусторонних отношений - Офис Президента
Ермак и Сийярто провели переговоры в режиме онлайн, достигнув прогресса в улучшении украинско-венгерских двусторонних отношений, в частности согласовав 5 из 11 предложенных пунктов, доработав позиции относительно национальных общин, расширения логистических и транспортных возможностей на общей границе, а также запланировав фиксацию достигнутых договоренностей.
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Объясняя свое заявление о якобы "атаке на гражданскую инфраструктуру" в Татарстане, спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он просто не расслышал вопрос журналистки.
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Донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 4:1 и впервые за пять лет вышел в финал Кубка Украины.
Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе
Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя, потенциально нарушая санкции и сотрудничая с российскими оккупантами.