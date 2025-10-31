С начала года Украина нанесла более 160 ударов по топливной инфраструктуре России - Зеленский

Украинские военные с начала этого года нанесли по топливной инфраструктуре врага более 160 ударов. Также были проведены сотни операций против военной машины россиян, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, пишет УНН.

Отдельно я хочу поблагодарить наших воинов за дальнобойные санкции против россии, это более 160 поражений только с начала этого года топливной инфраструктуры врага. И еще сотни операций были против их военной машины непосредственно

Президент также поблагодарил спецслужбы, разведку и армию, которые слаженно наносят удары по врагу.

Спасибо всем нашим специальным службам за это: Службе безопасности Украины, разведкам, армии. Наиболее успешны украинцы тогда, когда действуют вместе и согласовывают цели