18:17 • 6908 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 14618 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 16292 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
14:27 • 21707 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 25435 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 39352 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 19720 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 36607 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17165 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
31 жовтня, 09:39 • 20474 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
Від початку року Україна завдала понад 160 ударів по паливній інфраструктурі росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 638 перегляди

З початку року українські військові здійснили понад 160 ударів по паливній інфраструктурі ворога. Також проведено сотні операцій проти російської воєнної машини.

Від початку року Україна завдала понад 160 ударів по паливній інфраструктурі росії - Зеленський

Українські військові від початку цього року завдали по паливній інфраструктурі ворога понад 160 уражень. Також було проведено сотні операцій проти воєнної машини росіян, повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, пише УНН.

Деталі

Окремо я хочу подякувати нашим воїнам за далекобійні санкції проти росії, це більш ніж 160 уражень тільки від початку цього року паливної інфраструктури ворога. І ще сотні операцій було проти їхньої воєнної машини безпосередньо

- розповів Володимир Зеленський.

Президент також подякував спецслужбам, розвідці та армії, які злагоджено завдають ударів по ворогу.

Дякую всім нашим спеціальним службам за це: Службі безпеки України, розвідкам, армії. Найбільш успішні українці тоді, коли діють разом та погоджуючи цілі

- повідомив глава держави.

Доповнення

Україна запровадила санкції щодо проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російський ВПК, у тому числі резидентів росії, Китаю та Ірану.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Служба безпеки України
Китай
Володимир Зеленський
Україна
Іран