Від початку року Україна завдала понад 160 ударів по паливній інфраструктурі росії - Зеленський
Київ • УНН
З початку року українські військові здійснили понад 160 ударів по паливній інфраструктурі ворога. Також проведено сотні операцій проти російської воєнної машини.
Українські військові від початку цього року завдали по паливній інфраструктурі ворога понад 160 уражень. Також було проведено сотні операцій проти воєнної машини росіян, повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, пише УНН.
Деталі
Окремо я хочу подякувати нашим воїнам за далекобійні санкції проти росії, це більш ніж 160 уражень тільки від початку цього року паливної інфраструктури ворога. І ще сотні операцій було проти їхньої воєнної машини безпосередньо
Президент також подякував спецслужбам, розвідці та армії, які злагоджено завдають ударів по ворогу.
Дякую всім нашим спеціальним службам за це: Службі безпеки України, розвідкам, армії. Найбільш успішні українці тоді, коли діють разом та погоджуючи цілі
Доповнення
Україна запровадила санкції щодо проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російський ВПК, у тому числі резидентів росії, Китаю та Ірану.