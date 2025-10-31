Від початку року Україна завдала понад 160 ударів по паливній інфраструктурі росії - Зеленський

Українські військові від початку цього року завдали по паливній інфраструктурі ворога понад 160 уражень. Також було проведено сотні операцій проти воєнної машини росіян, повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, пише УНН.

Окремо я хочу подякувати нашим воїнам за далекобійні санкції проти росії, це більш ніж 160 уражень тільки від початку цього року паливної інфраструктури ворога. І ще сотні операцій було проти їхньої воєнної машини безпосередньо

Президент також подякував спецслужбам, розвідці та армії, які злагоджено завдають ударів по ворогу.

Дякую всім нашим спеціальним службам за це: Службі безпеки України, розвідкам, армії. Найбільш успішні українці тоді, коли діють разом та погоджуючи цілі