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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала этих суток произошло 107 боевых столкновений - Генштаб

С начала этих суток произошло 107 боевых столкновений - Генштаб

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 20:45  •  1270 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил о 107 боевых столкновениях за сутки. Самые активные бои происходят на Покровском направлении, где зафиксирован 31 бой. Враг также нанес ракетные и авиаудары по территории Украины.

С начала этих суток произошло 107 боевых столкновений. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами, и 53 авиаудара, сбросив 67 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 557 дронов-камикадзе и осуществили более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцев, Тихого и Волчанска. Пять атак - остановлено, три - до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник провел два наступательных действия у Синьковки и Колесниковки, где сейчас продолжается один бой.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Тернов, Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского леса. Наши защитники отбили 15 атак, еще две - продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили все 16 вражеских атак в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении противник совершил семь наступательных действий вблизи Ивановского и Часового Яра. Силы обороны отбили пять атак, еще две - продолжаются.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали украинские войска возле Торецка, Нью-Йорка и Северного. Тринадцать боестолкновений - завершены, еще одно - продолжается.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шел 31 бой неподалеку населенных пунктов, в частности, Александровка, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Веселое, Ивановка, Желанное, Камышевка, Скучное, Яснобродовка и Карловка. Силы обороны отбили 25 атак, шесть - еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг семь раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки и Константиновки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Времовском направлении противник совершил наступательное действие в сторону Водяного. Атака до сих пор продолжается. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Приднепровском направлении оба вражеских штурма позиций наших подразделений не имели успеха.

На других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

Генштаб про ситуацію на фронті: третина з боїв за добу відбулась на Покровському напрямку6 августа 2024, 05:56 • 23788 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
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