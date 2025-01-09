С начала 2025 года на водоемах страны погибли 7 человек - ГСЧС

С начала 2025 года в Украине погибло 7 человек на водоемах в регионах страны. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в Медиацентре Украины, пишет УНН.

7 человек погибли на водоемах с начала 2025 года, с 1 января по сегодня. Есть случаи разные, подавляющее большинство - рыбалка. То есть люди выходят на тонкий лед, а сейчас неустойчивые температуры, видно, как меняется температура. Сейчас фактически плюсовые показатели, несколько дней были минусовые, а когда идет постоянная смена температуры, лед становится хрупким