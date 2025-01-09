З початку 2025 року на водоймах країни загинули 7 людей – ДСНС
Київ • УНН
З початку 2025 року на водоймах України загинуло 7 людей, переважно під час риболовлі. Випадки зафіксовано у семи областях через нестабільні температури та крихкий лід.
З початку 2025 року в Україні загинуло 7 людей на водоймах в регіонах країни. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу в Медіацентрі Україна, пише УНН.
7 людей загинули на водоймах з початку 2025 року, з 1 січня по сьогодні. Є випадки різні, переважна більшість – риболовля. Тобто люди виходять на тонку кригу, а зараз нестійкі температури, видно, як змінюється температура. Зараз фактично плюсові показники, декілька днів були мінусові, а коли йде постійна зміна температури, лід стає крихким
За його словами, загибель людей зафіксована в Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Київській, Львівській, Хмельницькій областях.
Нагадаємо
За перший тиждень 2025 року в Україні сталося 865 побутових пожеж, що на 32% більше ніж торік. Внаслідок пожеж загинуло 55 людей, що на 41% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.