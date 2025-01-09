З початку 2025 року на водоймах країни загинули 7 людей – ДСНС

З початку 2025 року в Україні загинуло 7 людей на водоймах в регіонах країни. Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу в Медіацентрі Україна, пише УНН.

7 людей загинули на водоймах з початку 2025 року, з 1 січня по сьогодні. Є випадки різні, переважна більшість – риболовля. Тобто люди виходять на тонку кригу, а зараз нестійкі температури, видно, як змінюється температура. Зараз фактично плюсові показники, декілька днів були мінусові, а коли йде постійна зміна температури, лід стає крихким