Завтра по всей Украине графики отключений будут применяться только два часа - с 20:00 до 22:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 13 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 20:00 до 22:00 - говорится в сообщении.

Кроме того, питание объектов критической инфраструктуры не будут ограничивать.

Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа