З 20:00 до 22:00: коли завтра в Україні діятимуть графіки відключень
Київ • УНН
Завтра по всій Україні на дві години з 20:00 до 22:00 будуть застосовані графіки аварійних відключень електроенергії, окрім об'єктів критичної інфраструктури.
Завтра по всій Україні графіки відключень будуть застосовуватись лише дві години - із 20:00 до 22:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 13 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20:00 до 22:00
Крім того, живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Завтра у Києві та чотирьох областях графіки стабілізаційних відключень введуть лише на дві години12.06.24, 18:10 • 50368 переглядiв