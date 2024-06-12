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Завтра у Києві та чотирьох областях графіки стабілізаційних відключень введуть лише на дві години

Київ • УНН

 • 50367 перегляди

13 червня у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях стабілізаційні відключення електроенергії триватимуть лише дві години - з 20:00 до 22:00.

Завтра, 13 червня, у Києві, а також Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись лише дві години - з 20:00 до 22:00, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Деталі

Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть виконуватися з 20:00 до 22:00

- повідомляють в ДТЕК.

Нагадаємо

Стабілізаційні відключення електроенергії у вівторок, 12 червня, почнуться ще на дві години пізніше – з 19:00.

Павло Башинський

Павло Башинський

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