Завтра у Києві та чотирьох областях графіки стабілізаційних відключень введуть лише на дві години
Київ • УНН
13 червня у Києві, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях стабілізаційні відключення електроенергії триватимуть лише дві години - з 20:00 до 22:00.
Завтра, 13 червня, у Києві, а також Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях графіки стабілізаційних відключень будуть застосовуватись лише дві години - з 20:00 до 22:00, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Деталі
Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть виконуватися з 20:00 до 22:00
Нагадаємо
Стабілізаційні відключення електроенергії у вівторок, 12 червня, почнуться ще на дві години пізніше – з 19:00.