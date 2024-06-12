Графіки відключень перенесли ще на дві години, очікуються з 19:00 - ДТЕК
Київ • УНН
Стабілізаційні відключення електроенергії почнуться сьогодні о 19:00 замість 17:00 по всій Україні, повідомляє енергетична компанія ДТЕК.
Стабілізаційні відключення електроенергії сьогодні почнуться ще на дві години пізніше – з 19:00, повідомили у середу в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.
Деталі
"За інформацією від Укренерго, графіки будуть застосовуватись з 19:00 до 23:00", - вказали у компанії у соцмережах.
У разі змін обіцяють поінформувати.
Раніше
В Укренерго вказували, що сьогодні по всій України діятимуть графіки відключень електрики з 15:00 до 23:00, а згодом у ДТЕК вказали, що їх перенесли на дві години і вони мади розпочатися з 17 години.