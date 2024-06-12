Стабилизационные отключения электроэнергии сегодня начнутся еще на два часа позже - с 19:00, сообщили в среду в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Детали

«По информации от Укрэнерго, графики будут применяться с 19:00 до 23:00», - указали в компании в соцсетях.

В случае изменений обещают проинформировать.

Ранее

В Укрэнерго указывали, что сегодня по всей Украине будут действовать графики отключений электричества с 15:00 до 23:00, а впоследствии в ДТЭК указали, что их перенесли на два часа и они должны начаться с 17 часов.