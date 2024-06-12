Сьогодні по всій України діятимуть графіки відключень електрики з 15:00 до 23:00, на Херсонщині можливі аварійні
Київ • УНН
Графіки відключень електроенергії діятимуть по всій Україні з 15:00 до 23:00, можливі аварійні відключення на Херсонщині
Сьогодні, 12 червня обмеження електроенергії діють у всіх областях України з 15:00 до 23:00. На території Херсонської області через нічні ворожі обстріли можливе застосування аварійних відключень енергопостачання. Імпорт заплановано з 5 країн. Про це УНН повідомляє із посиланням на Укренерго та Херсонобленерго.
Сьогодні, 12 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень (ГПВ) з 15:00 до 23:00
За даними Укренерго, на Херсонщині увечері під час повітряної тривоги вимикались кілька енергооб’єктів. Знеструмлювались споживачі Херсону. Через 40 хвилин енергоживлення всіх споживачів було відновлене. Пізніше, вночі, при огляді було виявлено пошкодження будівель та обладнання одного з енергооб’єктів. Споживачі не знеструмлювались, тривають ремонтні роботи.
Втім в "Херсонобленерго" розповіли, що через пошкодження можливі аварійні відключення.
У зв'язку з нічними обстрілами та частковим пошкодженням об'єктів критичної інфраструктури, на території Херсонської області можливе застосування аварійних відключень енергопостачання
На Сумщині вночі, під час атаки дронів, було пошкоджено один з енергооб’єктів. Знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів.
Імпорт та експорт
Імпорт протягом доби передбачається з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 29 796 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт.
Експорт не відбувається і не передбачається.
Мережі Укренерго та обленерго
Вчора дією захисту відключались дві високовольтні повітряні лінії у західному та північному регіонах. До кінця доби обидві лінії були повернуті в роботу.
Через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.
З інших причин без енергоживлення 490 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях. З технологічних причин є знеструмлення у Миколаївській області.