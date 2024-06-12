Сегодня по всей Украине будут действовать графики отключений электричества с 15:00 до 23:00, на Херсонщине возможны аварийные

Сегодня, 12 июня ограничения электроэнергии действуют во всех областях Украины с 15:00 до 23:00. На территории Херсонской области из-за ночных вражеских обстрелов возможно применение аварийных отключений энергоснабжения. Импорт запланирован из 5 стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго и Херсоноблэнерго.

Сегодня, 12 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений (ГПВ) с 15:00 до 23:00 - заявили в Укрэнерго.

По данным Укрэнерго, на Херсонщине вечером во время воздушной тревоги выключались несколько энергообъектов. Обесточивались потребители Херсона. Через 40 минут энергопитание всех потребителей было восстановлено. Позже, ночью, при осмотре было обнаружено повреждение зданий и оборудования одного из энергообъектов. Потребители не обесточивались, продолжаются ремонтные работы.

Впрочем в "Херсоноблэнерго" рассказали, что из-за повреждений возможны аварийные отключения.

В связи с ночными обстрелами и частичным повреждением объектов критической инфраструктуры, на территории Херсонской области возможно применение аварийных отключений энергоснабжения - говорится в заявлении.

На Сумщине ночью, во время атаки дронов, был поврежден один из энергообъектов. Обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс запитки потребителей.

Импорт и экспорт

Импорт в течение суток предполагается из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 29 796 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 689 МВт.

Экспорт не происходит и не предполагается.

Сети Укрэнерго и облэнерго

Вчера действием защиты отключались две высоковольтные воздушные линии в западном и северном регионах. До конца суток обе линии были возвращены в работу.

Из-за погодных условий на утро остаются обесточенными 237 населенных пунктов в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и г. Киев.

По другим причинам без энергопитания 490 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Полтавской, Харьковской, Херсонской областях. По технологическим причинам есть обесточивание в Николаевской области.