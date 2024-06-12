Графіки відключень сьогодні задіять на дві години пізніше, з 17:00 - ДТЕК
Київ • УНН
Енергетична компанія ДТЕК оголосила, що через ситуацію в енергосистемі стабілізаційні відключення електроенергії почнуться на дві години пізніше, з 17:00 до 23:00.
Стабілізаційні відключення сьогодні розпочнуться на дві години пізніше, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.
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"За інформацією від Укренерго, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше - з 17:00 і до 23:00", - зазначили у компанії у соцмережах.
У разі змін обіцяють інформувати.
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В Укренерго вказували, що сьогодні по всій України діятимуть графіки відключень електрики з 15:00 до 23:00, на Херсонщині можливі аварійні.