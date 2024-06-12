Графики отключений сегодня задействуют на два часа позже, с 17:00 - ДТЭК
Киев • УНН
Энергетическая компания ДТЭК объявила, что из-за ситуации в энергосистеме стабилизационные отключения электроэнергии начнутся на два часа позже, с 17:00 до 23:00.
Стабилизационные отключения сегодня начнутся на два часа позже, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.
Детали
«По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже - с 17:00 и до 23:00», - отметили в компании в соцсетях.
В случае изменений обещают информировать.
Ранее
В Укрэнерго указывали, что сегодня по всей Украине будут действовать графики отключений электричества с 15:00 до 23:00, на Херсонщине возможны аварийные.
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