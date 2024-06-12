Графики отключений сегодня задействуют на два часа позже, с 17:00 - ДТЭК

Стабилизационные отключения сегодня начнутся на два часа позже, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Детали

«По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже - с 17:00 и до 23:00», - отметили в компании в соцсетях.

В случае изменений обещают информировать.

Ранее

В Укрэнерго указывали, что сегодня по всей Украине будут действовать графики отключений электричества с 15:00 до 23:00, на Херсонщине возможны аварийные.