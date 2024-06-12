Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа

Завтра, 13 июня, в Киеве, а также Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях графики стабилизационных отключений будут применяться только два часа - с 20:00 до 22:00, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Город Киев, Киевская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская область: графики стабилизационных отключений завтра будут выполняться с 20:00 до 22:00 - сообщают в ДТЭК.

Напомним

Стабилизационные отключения электроэнергии во вторник, 12 июня, начнутся еще на два часа позже - с 19:00.