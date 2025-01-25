С 1 февраля украинскими банками вводятся лимиты на денежный перевод
Киев • УНН
Украинские банки вводят ограничения на денежные переводы по IBAN для клиентов без подтвержденного дохода. Лимиты будут варьироваться от 50 до 150 тыс. грн в месяц в зависимости от категории риска клиента.
С 1 февраля 2025 года в Украине банки начнут устанавливать ограничения на переводы по реквизитам IBAN для клиентов без документально подтвержденного дохода. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.
Детали
Для клиентов банков, которые не смогут документально подтвердить свой доход, будет устанавливаться лимит на денежные переводы по реквизитам IBAN.
В частности, клиентов поделили на три категории.
С 01.02.2025 - для клиентов «высокого» уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;
Для клиентов «среднего» и «низкого» уровней риска - в соответствии с лимитами и сроками поэтапной реализации:
- с 01.02.2025 - в сумме до 150 тыс. грн/мес; с 01.06.2025 - в сумме до 100 тыс. грн/мес.
Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода
Клиенты также смогут обратиться в банк для запроса на повышение лимита при предоставлении документального подтверждения средств.
Напомним
НБУ прогнозирует снижение инфляции до 8,4% в 2025 году и до 5% в 2026 году. Пик инфляции ожидается во втором квартале 2025 года, после чего начнется ее постепенное замедление.