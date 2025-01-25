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З 1 лютого українськими банками запроваджуються ліміти на грошовий переказ

З 1 лютого українськими банками запроваджуються ліміти на грошовий переказ

Київ • УНН

 • 101036 перегляди

Українські банки запроваджують обмеження на грошові перекази за IBAN для клієнтів без підтвердженого доходу. Ліміти варіюватимуться від 50 до 150 тис. грн на місяць залежно від категорії ризику клієнта.

З 1 лютого 2025 року в Україні банки почнуть встановлювати обмеження на перекази за реквізитами IBAN для клієнтів без документально підтвердженого доходу. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.

Деталі 

Для клієнтів банків, які не зможуть документально підтвердити свій дохід, встановлюватиметься ліміт на грошові перекази за реквізитами IBAN.

Зокрема, клієнтів поділили на три категорії.

З 01.02.2025 – для клієнтів "високого" рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн/міс;

Для клієнтів "середнього" та "низького" рівнів ризику –  відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації:  

  • з 01.02.2025 – в сумі до 150 тис. грн/міс; з 01.06.2025 – в сумі до 100 тис. грн/міс.

    Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу

    - повідомляє НБУ.

    Клієнти також матимуть можливість звернутись до банку для запиту на підвищення ліміту при наданні документального підтвердження коштів.

    Нагадаємо 

    НБУ прогнозує зниження інфляції до 8,4% у 2025 році та до 5% у 2026 році. Пік інфляції очікується у другому кварталі 2025 року, після чого почнеться її поступове сповільнення.

    Аліна Волянська

    Аліна Волянська

    Економіка
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