З 1 лютого українськими банками запроваджуються ліміти на грошовий переказ

З 1 лютого 2025 року в Україні банки почнуть встановлювати обмеження на перекази за реквізитами IBAN для клієнтів без документально підтвердженого доходу. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.

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Для клієнтів банків, які не зможуть документально підтвердити свій дохід, встановлюватиметься ліміт на грошові перекази за реквізитами IBAN.

Зокрема, клієнтів поділили на три категорії.

З 01.02.2025 – для клієнтів "високого" рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн/міс;

Для клієнтів "середнього" та "низького" рівнів ризику – відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації:

з 01.02.2025 – в сумі до 150 тис. грн/міс; з 01.06.2025 – в сумі до 100 тис. грн/міс.

Ліміти не включатимуть операції з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку. За наявності документально підтверджених доходів клієнта, що перевищують установлений на дату ліміт, банки здійснюватимуть перекази в межах підтвердженого доходу - повідомляє НБУ.

Клієнти також матимуть можливість звернутись до банку для запиту на підвищення ліміту при наданні документального підтвердження коштів.

Нагадаємо

НБУ прогнозує зниження інфляції до 8,4% у 2025 році та до 5% у 2026 році. Пік інфляції очікується у другому кварталі 2025 року, після чого почнеться її поступове сповільнення.