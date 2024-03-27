С 1 апреля в Украине вырастут компенсации для работодателей за трудоустройство зарегистрированных безработных

С 1 апреля минимальная заработная плата в Украине вырастет до 8 тысяч гривен, в связи с этим увеличатся компенсационные выплаты работодателям. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную службу занятости.

Детали

С 1 апреля 2024 года, в соответствии с Законом "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", минимальная заработная плата в Украине повысится до 8 тыс. гривен. В связи с этим изменится размер некоторых выплат, касающихся сферы занятости, размер которых согласован с минимальной зарплатой - объяснили в Госслужбе занятости.

В частности, повышение размера минимальной заработной платы в Украине повлияет на размер компенсационных выплат работодателям. А именно:

Компенсация за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, находящихся в статусе зарегистрированного безработного более 1 месяца теперь составит 8 тыс. грн (50% фактических расходов на оплату труда, но не более размера минимальной заработной платы). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев за каждый нечетный месяц работы работника.

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Компенсация за трудоустройство молодежи из числа зарегистрированных безработных (в возрасте до 25 лет - у которых страховой стаж менее 12 месяцев; в возрасте до 35 лет - на первое рабочее место; уволенных со срочной военной / альтернативной службы - на первое рабочее место) увеличится до 4 тыс. грн (не более 50 процентов минимальной заработной платы). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев за каждый нечетный месяц работы работника.

Компенсация за трудоустройство зарегистрированных безработных, которые находятся в этом статусе более 1 месяца и имеют дополнительные гарантии в трудоустройстве или, тех которые находятся в статусе зарегистрированного безработного более 6 месяцев повысится до 3520 грн (не более двойного размера минимального страхового взноса, который составляет 22% от размера минимальной заработной платы). Продолжительность такой компенсации составляет 12 месяцев за каждый нечетный месяц работы работника

Компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц во время действия военного положения с 1 апреля 2024 года составит 8 тыс. грн (1 минимальная зарплата за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда). Продолжительность такой компенсации составляет не более 3 месяцев, для людей с инвалидностью не более 6 месяцев.

Кроме того, до 16 тыс. гривен увеличится компенсация расходов работодателя на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости ВПЛ (не выше двух размеров минимальной заработной платы или исчисленной из нее соответствующей суммы в случае, когда лицо работало неполный месяц). Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев, для лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц.

Дополнение

Увеличится и размер пособия по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП - до 4 тыс. грн (не выше 50 % размера минимальной заработной платы). Продолжительность такого пособия составляет не более 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев.

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Максимальный размер оплаты труда за участие в общественно-полезных работах тоже возрастет и с 1 апреля составит 12 тыс. грн за месяц (не более полутора размера минимальной заработной платы за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда). - подытожили в Госслужбе занятости.

Напомним

Согласно данным Госстата в четвертом квартале 2023 года рейтинг профессий с наибольшими зарплатами в Украине возглавил ІТ-сектор, антирейтинг же возглавили библиотекари и архивариусы.