Минфин: с начала года Украина направила более 75 млрд грн на соцвыплаты

За январь-февраль из бюджета было направлено 75,3 млрд гривен на социальные выплаты, в том числе на пенсии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

Детали

В течение января и февраля 2024 года из государственного бюджета было выделено 75,3 миллиардов гривен на социальные выплаты, при этом только в феврале было направлено 38,2 миллиарда гривен.

Эти средства были направлены:

- 42,5 млрд грн, из них в феврале 21,5 млрд грн - на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда;

- 17,09 млрд грн, из них в феврале 8,6 млрд грн - на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

- 2,2 млрд грн, из них в феврале 1,2 млрд грн - на поддержку малообеспеченных семей;

- 9,4 млрд грн, из них в феврале 4,8 млрд грн - предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

- 3,8 млрд грн, из них в феврале 1,9 млрд грн - на социальную защиту детей и семьи;

- 0,3 млрд грн, из них в феврале 0,25 млрд грн - на социальную защиту лиц с инвалидностью.

"В этом году социальные расходы являются вторыми по величине расходами после безопасности и обороны. В частности, увеличена программа поддержки малообеспеченных семей, почти вдвое увеличены выплаты на соцзащиту лиц с инвалидностью, продолжаем помогать ВПЛ. В первые месяцы 2024 года Минфин продолжил сохранять экономическую устойчивость и выполнять социальные обязательства. Вовремя и в полном объеме обеспечены все социальные потребности, продолжим эту тенденцию и в дальнейшем", - прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Напомним

Дефицит государственного бюджета в январе 2024 года достиг 14,9 млрд грн, при этом дефицит общего фонда составил 33,3 млрд грн, согласно данным Министерства финансов Украины.