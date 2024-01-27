Новые правила помощи переселенцам: в Минсоцполитики объяснили кому продлят выплаты

С 1 марта заработают новые правила помощи переселенцам. О цели изменений и о перечне лиц, которым продолжат выплаты рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам министра, с 1 марта, те украинцы, которые не могут трудоустроиться, то есть люди с инвалидностью 1-2 группы, все дети сироты и пожилые люди, у которых пенсия менее 9400 грн автоматически получают продолжение выплат.

Также все семьи с детьми до 14 лет, проживающих в зоне возможных боевых действий будут получать помощь.

Все, и мы понимаем, что там нет очного обучения. Им нужно осуществлять уход за ребенком. Соответственно априори один взрослый трудоспособный член семьи считается занят уходом. И только в отношении второго, если есть мама и папа, мы выставляем обязанность в отношении одного из них, если они не работают, зарегистрироваться в службе занятости для того, чтобы искать себе работу и им выплаты на семью будут продолжены - пояснила Оксана Жолнович.

Кроме того, это касается семей, которые не смогли отдать ребенка в садик, например, из-за отсутствия мест, в результате чего один из родителей также не может трудоустроиться.

На регистрацию в службе занятости дается два месяца.

В конце концов выплаты будут продолжены для всех, кто имеет детей и в прошлом году зарегистрировался, как безработный и ищут работу. И те, кто работает, но имеет низкий доход, то есть на каждого члена семьи приходится менее 9400 грн, тоже будут получать помощь.

Дополнение

Целью такой помощи является интеграция в общество. Мы должны стимулировать людей, которые являются внутренне перемещенными лицами интегрироваться в общество, идти на работу, если они трудоспособны, трудоустраиваться, получать дополнительный заработок. Это в том числе и социализация, и новые социальные связи, и совершенно другой формат жизни, который обязывает, который определяет конкретные шаги, будущее человека, не позволяет впасть в депрессию, поэтому работа и активность, социальная занятость она по многим причинам очень важна - сказала Жолнович.

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение о автоматическом продлении всех выплат для всех внутренне перемещенных лиц до 1 марта.