Новые правила помощи переселенцам: в Минсоцполитики объяснили кому продлят выплаты
Киев • УНН
Украинское правительство решило автоматически продлить финансовую помощь уязвимым группам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 марта, при этом обязав трудоспособных ВПЛ зарегистрироваться как безработных и искать работу, чтобы продолжать получать выплаты.
С 1 марта заработают новые правила помощи переселенцам. О цели изменений и о перечне лиц, которым продолжат выплаты рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
По словам министра, с 1 марта, те украинцы, которые не могут трудоустроиться, то есть люди с инвалидностью 1-2 группы, все дети сироты и пожилые люди, у которых пенсия менее 9400 грн автоматически получают продолжение выплат.
Также все семьи с детьми до 14 лет, проживающих в зоне возможных боевых действий будут получать помощь.
Все, и мы понимаем, что там нет очного обучения. Им нужно осуществлять уход за ребенком. Соответственно априори один взрослый трудоспособный член семьи считается занят уходом. И только в отношении второго, если есть мама и папа, мы выставляем обязанность в отношении одного из них, если они не работают, зарегистрироваться в службе занятости для того, чтобы искать себе работу и им выплаты на семью будут продолжены
Кроме того, это касается семей, которые не смогли отдать ребенка в садик, например, из-за отсутствия мест, в результате чего один из родителей также не может трудоустроиться.
На регистрацию в службе занятости дается два месяца.
В конце концов выплаты будут продолжены для всех, кто имеет детей и в прошлом году зарегистрировался, как безработный и ищут работу. И те, кто работает, но имеет низкий доход, то есть на каждого члена семьи приходится менее 9400 грн, тоже будут получать помощь.
Дополнение
Целью такой помощи является интеграция в общество. Мы должны стимулировать людей, которые являются внутренне перемещенными лицами интегрироваться в общество, идти на работу, если они трудоспособны, трудоустраиваться, получать дополнительный заработок. Это в том числе и социализация, и новые социальные связи, и совершенно другой формат жизни, который обязывает, который определяет конкретные шаги, будущее человека, не позволяет впасть в депрессию, поэтому работа и активность, социальная занятость она по многим причинам очень важна
Напомним
Кабинет министров Украины принял решение о автоматическом продлении всех выплат для всех внутренне перемещенных лиц до 1 марта.
Новые правила помощи переселенцам: в Минсоцполитики объяснили кому продлят выплаты
Украинское правительство решило автоматически продлить финансовую помощь уязвимым группам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 марта, при этом обязав трудоспособных ВПЛ зарегистрироваться как безработных и искать работу, чтобы продолжать получать выплаты.
Кулеба обсудил совместное производство дронов для ВСУ с главой МИД Литвы
Украина и Литва определяют совместные шаги для увеличения производства беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины. Страны планируют совместить литовские технологии производства беспилотников со способностью Украины к масштабированию производства.
россияне продолжают этнические чистки на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях Украины российские войска проводят системные мероприятия по вытеснению патриотически настроенных местных жителей.
В Киеве в многоэтажке произошел пожар: погибла женщина
Сегодня утром произошел пожар в 9-этажном жилом доме в столице. Спасатели эвакуировали 6 человек, но одна женщина, которую эвакуировали с 3-го этажа, умерла позже в карете скорой помощи.
Захватчики возобновили наступательные действия на Харьковщине - Синегубов
Российские войска возобновили наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут в селах Синьковка и Табаевка. Более десятка российских атак было отбито украинскими войсками, но, по словам председателя Харьковской областной военной администрации, интенсивность российских наступательных действий на этих территориях снова возросла.
Британская разведка: военные достижения рф в Украине "стратегически несущественны"
В ведомстве напомнили, что довоенное население Веселого составляло 102 человека, а Крахмального - 45. Специалисты пояснили, что это незначительное продвижение для рф.
Юридически они не служат в вс рф: оккупанты обманули заключенных из "Шторм Z"
Большинство заключенных, завербованных Россией для борьбы с Украиной, не получили легального военного статуса, поэтому они не получают зарплаты, льгот и обещанного снятия судимости.
Отныне в отелях и базах отдыха на ВОТ Запорожье должны доносить о посетителях россиянам
На оккупированной части Запорожья россияне заставили местных владельцев гостиниц и баз отдыха доносить информацию обо всех своих посетителях.
Нидерланды присоединились к ІТ-коалиции в поддержку обороны Украины
Нидерланды присоединились к ИТ-коалиции в поддержку оборонных усилий Украины, выделив 10 миллионов евро. Вместе с Нидерландами к коалиции в поддержку Украины в сфере ИТ, коммуникаций и кибербезопасности присоединились 12 стран.
россияне увеличили количество наступательных и штурмовых действий на Таврическом направлении - Тарнавский
Общие потери врага составили 385 человек и 21 единицу военной техники, не считая БпЛА. В частности, 6 танков, 9 ББМ, 3 автомобиля и 3 единицы специальной техники