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Нові правила допомоги переселенцям: в Мінсоцполітики пояснили кому продовжать виплати

Нові правила допомоги переселенцям: в Мінсоцполітики пояснили кому продовжать виплати

Київ • УНН

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Український уряд вирішив автоматично продовжити фінансову допомогу вразливим групам внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 березня, водночас зобов'язавши працездатних ВПО зареєструватися як безробітних і шукати роботу, щоб продовжувати отримувати виплати.

З 1 березня запрацюють нові правила допомоги переселенцям. Про мету змін та про перелік осіб, яким продовжать виплати розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

За словами міністерки, з 1 березня, ті українці, що не можуть працевлаштуватися, тобто люди з інвалідністю 1-2 групи, всі діти сироти та літні люди, в яких пенсія менш як 9400 грн автоматично отримують продовження виплат.

Також всі родини з дітьми до 14 років, які проживають в зоні можливих бойових дій отримуватимуть допомогу.

Всі, і ми розуміємо, що там немає очного навчання. Їм потрібно здійснювати догляд за дитиною. Відповідно апріорі один дорослий працездатний член родини вважається зайнятий доглядом. І тільки щодо другого, якщо є мама і тато, ми виставляємо обов’язок щодо одного з них, якщо вони не працюють, зареєструватися в службі зайнятості для того, щоб шукати собі роботу і їм виплати на родину будуть продовжені

- пояснила Оксана Жолнович.

Крім того, це стосується родин, які не змогли віддати дитину в садочок, наприклад, через відсутність місць, в результаті чого один з батьків також не може працевлаштуватися.

На реєстрацію в службі зайнятості дається два місяці.

Зрештою виплати будуть продовжені для усіх, хто має дітей та минулого року зареєструвався, як безробітній і шукають роботу. Та ті, хто працює, але має низький дохід, тобто на кожного члена родини припадає менше ніж 9400 грн, теж отримуватимуть допомогу.

Доповнення

Метою такої допомоги є інтеграція в громаду. Ми повинні стимулювати людей, що є внутрішньо переміщеними особами інтегруватися в громаду, йти на роботу, якщо вони є працездатні, працевлаштовуватися, отримувати додатковий заробіток. Це в тому числі і соціалізація, і нові соціальні зв’язки, і абсолютно інший формат життя, який зобов’язує, який визначає конкретні кроки, майбутнє людини, не дозволяє впасти в депресію, тому робота і активність, соціальна зайнятість вона з багатьох причин є дуже важливою

- сказала Жолнович.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня.

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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