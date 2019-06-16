Спасатели завершили разбор завалов после взрыва в центре Киева: появились новые подробности

“15 июня в 23 ч. 25 мин. в Шевченковском районе по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей произошел взрыв, в результате чего разрушено 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля”, — сообщили в пресс-службе.

Спасатели добавили, что в результате взрыва жертв и пострадавших нет.

“По состоянию на 7 часов 16 июня работы по разборке завалов завершен. К проведению работ привлекалось 70 чел. и 9 ед. техники, из них от ГСЧС 53 чел. личного состава и 7 ед. техники”, — сообщили в пресс-службе.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее УНН сообщал, что поздно вечером в центре Киева произошел взрыв газа. Позже стало известно, что в результате взрыва было разрушено три гаража.