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Спасатели завершили разбор завалов после взрыва в центре Киева: появились новые подробности

Киев • УНН

 • 22666 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Спасатели завершили работы по разборке завалов в результате взрыва газа в центре Киева, который произошел в субботу поздно вечером. Дополнительно стало известно, что в результате взрыва были повреждены 4 автомобиля и выбиты стекла в соседних жилых домах. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.

Спасатели завершили разбор завалов после взрыва в центре Киева: появились новые подробности

“15 июня в 23 ч. 25 мин. в Шевченковском районе по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей произошел взрыв, в результате чего разрушено 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля”, — сообщили в пресс-службе.

Спасатели добавили, что в результате взрыва жертв и пострадавших нет.

“По состоянию на 7 часов 16 июня работы по разборке завалов завершен. К проведению работ привлекалось 70 чел. и 9 ед. техники, из них от ГСЧС 53 чел. личного состава и 7 ед. техники”, — сообщили в пресс-службе.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее УНН сообщал, что поздно вечером в центре Киева произошел взрыв газа. Позже стало известно, что в результате взрыва было разрушено три гаража.

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