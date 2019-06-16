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Вибух у центрі Києва зруйнував три гаражі - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Фахівці комунальної аварійно-рятувальної служби “Київська служба порятунку” розбирають завали після вибуху в Шевченківському районі столиці. Про це заявив начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, передає УНН із посиланням на прес-службу міської держадміністрації.

Вибух у центрі Києва зруйнував три гаражі - КМДА

"Вибух стався пізно ввечері в одному з гаражів у дворі триповерхового будинку на вул. Тургенєвській, 16. Речовину, що спричинила потужний вибух, внаслідок якого зруйновано 3 гаражі, поки не встановили", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники розбирають завали. Постраждалих наразі не виявили.

За словами Ткачука, "частинами зруйнованих гаражів пошкоджено газову трубу. Тому частину будинку на Тургенєвській, 16 поки відключили від газопостачання", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Додається, що наразі рятувальники ліквідовують пошкодження на місці події.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Шевченківському районі міста Києва пізно ввечері стався вибух. Попередньо - вибухнув газ.

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