Взрыв в центре Киева разрушил три гаража - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Специалисты коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" разбирают завалы после взрыва в Шевченковском районе столицы. Об этом заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городской госадминистрации.
“Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили”, — говорится в сообщении.
Спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружили.
По словам Ткачука, “частями разрушенных гаражей была повреждена газовая труба. Поэтому часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Добавляется, что пока что спасатели ликвидируют повреждения на месте происшествия.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Шевченковском районе города Киева поздно вечером произошел взрыв. Предварительно — взорвался газ.