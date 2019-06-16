Взрыв в центре Киева разрушил три гаража - КГГА

“Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили”, — говорится в сообщении.

Спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружили.

По словам Ткачука, “частями разрушенных гаражей была повреждена газовая труба. Поэтому часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что пока что спасатели ликвидируют повреждения на месте происшествия.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Шевченковском районе города Киева поздно вечером произошел взрыв. Предварительно — взорвался газ.